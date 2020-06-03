بـ20 بندا.. السعودية تفصّل بروتوكولات فتح المساجد وسط كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فصّلت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، البروتوكولات الوقائية الإضافية لعدد من القطاعات بالدولة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك على لسان مصدر في وزارة الداخلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي نشرت رابطا يفصل البروتوكولات والإجراءات الجديدة، ومنها في المساجد بـ20 بندا، هي كالتالي:

1- فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ 15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ 10 دقائق.

2- فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ 20 دقيقة.

3- حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل مصلي وآخر.

4- يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ حيث يكون الصف الأول للمصلين الصف الثاني فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقيت الصفوف.

5- توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

6- تقسيم المداخل؛ حيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

7- توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

8- التأكد من احتواء مطهر اليدين على نسبة 60-80% من الكحول وموافقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

9- توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.

10- تطهير الأسطح وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

11- إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخذ مصاحفهم معهم.

12- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.

13- إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

14- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

15- إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

16- الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.

17- إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

18- يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

19- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد

20- لبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في البيت والحرص على عدم التزاحم عند الخروج.