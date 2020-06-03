صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر والإمارات، الثلاثاء، ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول أطراف القتال في ليبيا استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والإمارات، سامح شكري والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حسبما ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأكد الوزيران تمسكهما بالحل السياسي للأزمة الليبية لدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ودعت مصر والإمارات، في بيان مشترك، الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين.

وقال البيان المشترك إن القاهرة وأبوظبي تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، خاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

تشهد ليبيا معارك يومية بين قوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، التابعة للجنرال خليفة حفتر، وحكومة الوفاق ومجموعات مُسلحة موالية لها.

كانت حكومة الوفاق قد أحرزت تقدمًا على الأرض في الآونة الأخيرة، بعد سيطرتها على قاعدة الوطية (جنوب غرب طرابس)، ومدن الساحل الغربي.

وفي أبريل نيسان 2019، حرك حفتر قواته من شرق ليبيا بغرض السيطرة على العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة الوفاق.