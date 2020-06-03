أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قررت أمريكا، الأربعاء، منع الطائرات الصينية من تسيير رحلات إليها في رد على ما قالت واشنطن إنها سياسة حرمت الطائرات الأمريكية من تقديم خدمات بين البلدين.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 يونيو/حزيران، أو ربما يبدأ تنفيذه قبل هذا الموعد في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك.

ورأت الوزارة أن الحكومة الصينية تخرق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يخص الرحلات الدولية عبر منع شركتي "United Airlines" و"Delta Airlines" من تسيير رحلات عبر المحيط الهادئ، بعد أن طلبت هاتان الشركتان استئناف الرحلات ابتداء من 1 يونيو/حزيران.

وكانت قد أوقفت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى فرض الحكومة الأمريكية قيودا على السفر لمنع تفشي الفيروس.

وقالت وزارة النقل الأمريكية حول قرارها: "سلطات الطيران المدني الصينية فشلت في منح إذن تشغيل للطائرات الأمريكية" عبر المسارات الجوية التي كانت تتبعها هذه الطائرات سابقا.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة بالتواصل مع نظرائها في الصين لضمان حصول طائرات البلدين على حقها بممارسة نشاطها التجاري بشكل طبيعي، وأضافت في قرارها قائلة: "في الوقت الراهن، سنسمح للطائرات الصينية بتسيير عدد الرحلات نفسه الذي تسمح الصين لطائراتنا به"، حسب تعبيرها.