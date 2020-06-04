دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية التحقيق في محتوى جرى تناقله عبر الشبكات الاجتماعية، قالت إنه "ينتهك حقوق الأطفال".

وكتب رئيس الهيئة، عواد بن صالح العواد، في حسابه بتويتر: "اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر".

وأكد العواد أن هيئة حقوق الإنسان السعودية اتخذت "تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص".

من جانبها، بثت قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية لقطات من مقطع فيديو، متداول عبر شبكة الإنترنت، أظهر شخص يقوم بإطعام طفل كميات من الرمل.