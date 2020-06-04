دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على وصف "جزيرة الريتويت" يطلقه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على البحرين باعتبار أنها تعيد تبني مواقف المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها ( ريتويت ) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وان كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين.. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك!"

ويشار إلى أن هذا المصطلح برز خلال الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى والتي تنهي عامها الثالث، الجمعة، الـ5 من يونيو 2020.

ويذكر أن الدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر والتي تصفها الأخيرة بـ"دول الحصار" قدمت قائمة من 13 بندا لحل الأزمة وهي القائمة التي عبرت الدوحة عن رفضها، ومن أبرزها خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني وإغلاق القاعدة العسكرية التركية بالإضافة إلى إغلاق قناة الجزيرة.