دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، الجمعة، اعتقال شخص يدعى أمير فاتن مكي، الذي يعتبر "أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ذكر فيها: "في عمليه نوعية جديدة، جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي والذي يعد أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة مساء الأربعاء الموافق 3 يونيو".

وتابع المكتب نقلا على لسان مسؤول في جهاز أمن الدولة: "أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم".

وأضاف مسؤول بجهاز أمن الدولة في دبي: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة".