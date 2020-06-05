دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، إلى ما يتعارف عليه بين الناس حول غشاء البكارة لدى الإناث مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى بذلك، وأن البكارة يقصد فيها "عدم السبق لها الزواج".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الجندي على قناة DMC، حيث قال: "البكارة هي عدم السبق، ولذلك نقول أرض بكر يعني لم يزرعها أحد قبلي سيارة بكر يعني لم يركبها أحد قبلي شجرة بكر يعني لم تطرح من قبل ثمرة.."

وردا على "ثيبات وأبكارا" الواردة في القرآن، قال الجندي: "لا يقصد بها غشاء إنما يقصد بها عدم سبق، لم يسبقك أحد إليها، هذا ما كانت تحبه العرب في الزواج أن يكون هو أول راغب في حياتها، والحبيبة بيقولوا كدة: إحليفيلي أني أول راجل في حياتك دائما هكذا.."

وتابع قائلا: "لو كانت البكورة غشاء، يعني ذلك أن الله وضع للشرف علامة، الله لا يضع للشرف علامة لأن الله ستير، هو أصلا إله ستير منين حيفضح ويحط علامة على الفضيحة ومنين بيستر؟ لو كان ربنا سبحانه وتعالى عامل علامة للشرف يبقى مش بيستر.. والأمر الثاني أهل الطب غالي قالوا بقى أن كلمة الغشاء الخلقي الموجود عند السيدات حوالي 8 أنواع منهم 2 قابلين للفض والـ6 لأ.. الغشاء لا يدل عل بكارة وفضه لا يشير إلى انتهاك حرمات، لا وجوده يدل على طهر ولا عدم وجوده يدل على غير ذلك.."