دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جهاز أمن الدولة في دبي، الجمعة، اعتقال الدنماركي أمير فاتن مكي "أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظَّمة النشطة في مجالات إجرامية عدة مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال".

أمير مكي هو من المدرجين على قوائم "الإنتربول" لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد، وأنه كان محل اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام الإسبانية الأوروبية بشكل عام، نظراً لجرائمه الوحشية المتعددة، وعلى الرغم من المتابعات والملاحقات الأمنية الواسعة له في أوروبا، لم تنجح أي من محاولات القبض عليه هناك، وفقا لمسؤول أمني في دبي موضحاً أن "مكي تردد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة".

وأضاف المسؤول وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه وبعد "تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي".

وتابع المسؤول قائلا: "في عملية أمنية تمت باحترافية عالية وسرعة كبيرة، جرت مداهمة مقر إقامة المدعو أمير مكي منتصف ليل الأربعاء الفائت في أحد أحياء دبي، حيث تم إلقاء القبض عليه، وجاري التحقيق معه حالياً تمهيداً لتسليمه إلى جهة الطلب".