دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بلحية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، لدى استقباله له بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأظهر فيديو، نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، لحظة استقبال أردوغان للسراج، وقوله له باللغة العربية: "أهلا وسهلا، كيف الحال؟"، ليجيب السراج: "الحمد لله بخير".

ثم أشار أردوغان إلى لحية السراج البيضاء، مُعلقا: "بارك الله".

وتأتي زيارة السراج إلى تركيا تزامنا مع زيارات مماثلة لأطراف الأزمة الليبية إلى القاهرة وموسكو، وسط مساعي لإقرار وقف إطلاق النار.

وفي الأيام الأخيرة، تراجعت قوات الجنرال خليفة حفتر المُسماه بـ"الجيش الوطني الليبي"، من نطاق العاصمة طرابلس، مصحوبًا بتقدم قوات حكومة الوفاق المدعومة عسكريًا من تركيا.

وتوطدت العلاقات بين تركيا وحكومة الوفاق منذ توقيعهما مذكرتي تفاهم في نوفمبر تشرين الثاني، إحداهما في مجال التعاون الأمني والعسكري، والأخرى تسمى "الصلاحيات البحرية".

وسمحت المذكرة الأولى بدعم عسكري علني من تركيا لحكومة الوفاق في مواجهة حفتر. وبموجب المذكرة الثانية، أعلنت أنقرة خططها للتوسع في التنقيب عن الطاقة بشرق البحر المتوسط، وسط اعتراض إقليمي على المذكرتين من قبل مصر واليونان وقبرص.