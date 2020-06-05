مسؤولة في UN توضح لـCNN الجدول الزمني لما قد يحصل في اليمن بسبب كورونا

ممثل مفوضية اللاجئين في اليمن لـCNN: لم نحصل على 30% من احتياجاتنا المالية ونتطلع لمؤتمر الرياض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—يواجه مئات الآلاف من اليمنين ما يصفه خبراء بأنه قد يكون أسوأ تفش لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" على مستوى العالم، ملقين الضوء على المخاوف من أعداد وفيات عالية جدا بعد بدء الأمم المتحدة قطع المساعدات عن البلاد.

قطع المساعدات التي يشير لها الخبراء تأتي بعد قصور نسبته نحو 50% من قيمة التبرعات التي طلبتها الأمم المتحدة والبالغ قيمتها 2.42 مليار دولار، حيث جمع المتبرعون ما قيمته 1.35 مليار دولار عبر اجتماع بواسطة "فيديو كونفرنس" الأسبوع الجاري.

وقالت ليز غراند، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للتنسيق بالشؤون الإنسانية لـCNN: "أسوأ السيناريوهات وهو الذي نواجهه الآن يعني أن حصيلة القتلى بسبب فيروس كورونا ستتجاوز حصيلة القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة (في اليمن) خلال السنوات الخمس الماضية".

وحذرت غراند: "الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 مستشفى في البلاد تبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، خدمات الماء والتعقيم لنحو 8.5 مليون شخص منهم 3 ملايين طفل تغلق خلال 3 أسابيع، الدعم الغذائي لـ2.5 مليون طفل جائع ستبدأ الإغلاق خلال 8 إلى 10 أسابيع".