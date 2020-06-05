دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة لرئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في ذكرى المقاطعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين على قطر والتي تصفها الأخيرة بـ"الحصار" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدته: "وأريد كذلك أن أخاطب من بدؤوا بجهل وعنجهية هذا الحصار وأقول لهم: اتركوا قطر جانباً، وأسألوا أنفسكم ماذا جنيتم أنتم من سياساتكم الداخلية والخارجية على شعوبكم وعلى المنطقة؟! وأنا لست هنا بصدد تفنيد مواقفهم، بل هذا من باب التذكير فقط بما سبق".

وتطرق الشيخ حمد إلى ترديد عبارة "الحل في الرياض"، قائلا في تغريدة منفصلة: "كما اؤكد لهم أنه صحيح، كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك، وليس في الدوحة. لكن من لا يزن الأمور بالعقل، ولا يعرف العدالة مع شعبه، لا يعرفهما في مواقفه مع الغير".

ويذكر أن الشرارة الأولى للأزمة بدأت في الـ24 من مايو/ أيار، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات وردود على تغريدة الشيخ حمد بن جاسم: