دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يشهد العالم، مساء الجمعة، ظاهرة فلكية تسمى بخسوف شبه ظل القمر، حيث سيخسف ما نسبته 57% من قطر قرص القمر، مع إمكانية ملاحظة اختلاف بسيط على إضاءة القمر قرب وقت الذروة.

ما هي ظاهرة خسوف شبه ظل القمر؟

أوضح محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، هذه الظاهرة في بيان وصل موقع CNN بالعربية نسخة منه: "خسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، فعند خسوف شبه الظل، فإن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذه المنطقة فإن جزءا من أشعة الشمس يبقى واصلا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تماما وقت الخسوف، بل تقل إضاءته فقط، وحيث إن 57% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاء القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره.

وتابع عودة: "بالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف في حين أن قسما آخر سيكون أعتم بشكل قد تصعب ملاحظته بالعين المجردة".

وأضاف: "يحدث الخسوف عندما تقع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، وتكون الأرض في المنتصف، فتحجب أشعة الشمس عن القمر، ولذلك يختفي القمر حينها، ولا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر في طور البدر. ويكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة عندما يدخل القمر في منطقة ظل الأرض سواء بشكل كلي أو جزئي. أما في حالة دخول القمر في منقطة شبه الظل فعادة لا يكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة إلا إن دخل جزء كبير من قرص القمر في منطقة شبه الظل".