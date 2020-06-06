دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبدالمالك دروكدال، خلال عملية عسكرية في شمال مالي.

وروت بارلي، في تغريدات متتالية عبر حسابها في تويتر، مساء الجمعة، قائلة: "في 3 يونيو (حزيران)، قامت القوات المسلحة الفرنسية، بدعم من شركائها، بتحييد أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال، والعديد من المتعاونين معه، خلال عملية في شمال مالي".

وقالت بارلي إن دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، ويقود جميع مجموعات القاعدة في شمال أفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة "حركة التحرير الوطنية"، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في منطقة الساحل.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية تواصل العمليات ضد تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى، مُعتبرة أنه التهديد الإرهابي الرئيسي الآخر في المنطقة.

وفي 19 مايو أيار، ألقت القوات المسلحة الفرنسية القبض على محمد المرابط، الجهادي الكبير في منطقة الساحل، حسبما قالت بارلي.

ووصفت وزيرة الدفاع الفرنسية التحركات ضد التنظيمات الجهادية في إفريقيا بأنها "عمليات جريئة تضرب بشدة هذه الجماعات الإرهابية"، مؤكدة استمرارها "بالتعاون مع شركائها الخمس في منطقة الساحل"، وتتبع هذه المجموعات "بلا هوادة".