دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مساء الجمعة، والتي تطرق فيها إلى وجود منصات لتجييش الرأي العام ضد قطر تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ عبدالرحمن في مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية إن "دول الحصار استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر"، ملقيا الضوء في الوقت ذاته على أن " قناة الجزيرة كانت جزءًا من حالة الاستقطاب الحالية في منطقة الخليج"، حيث قال: "الإعلام (في الخليج) مُستقطب، الجزيرة جزء من الاستقطاب، لكنها ساهمت فيه بشكل أكثر مهنية، بينما الآخرون بثوا أخبارًا كاذبة".

وتطرق الوزير القطري أيضا في مقابلته إلى مبادرة لحل الأزمة الخليجية بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، لافتا إلى وجود "أجواء إيجابية حول هذه المبادرة، ونتمنى أن تسفر عن خطوات إيجابية في إطار مجلس التعاون، وبدعم من الولايات المتحدة".

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه "كان هناك حوار بين قطر والمملكة العربية السعودية قبل 6 أشهر، كان هذا الحوار قد حقق بعض الإنجازات، للأسف توقف بشكل مفاجئ من قبل السعودية، وليس من جانبنا، قد تكون لها أسباب في ذلك، لكن بالنسبة لنا التوقف لم يكن واضحًا، ثم واجهنا حملة تصعيد".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تفاعل بها نشطاء على تصريحات الوزير القطري: