"الإساءة لولاة الأمر".. جدل بين أمير سعودي والإعلامية غادة عويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة للإعلامية بقناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، أشارت فيه إلى "السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر"، جدلا مع الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود.

عويس قالت في تغريدتها: "السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف الى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي مبس ومبز هو نقل مقر تويتر الشرق الاوسط من دولة الامارات".

رد الأمير السعودي على هذه التغريدة قائلا: "الجمل لا يرى اعوجاج رقبته كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الاحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وافتراء يصنف بقاموسك بالحجة، في النهاية من دق الباب لقى الجواب.."

وردت الإعلامية مجددا بتغريدة منفصلة قالت فيها: "اعرض كصحفية الاوضاع السياسية المهمة في البلدان واطرح اسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة امرك فنحن ب٢٠٢٠ ولسنا بالقرون الوسطى.. عندما اتحدث بالسياسة عليك ان ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة.. أتفهّم ظروفك وربما انت مضطر للدفاع او حتى مقتنع، انما البذاءة حجة الضعيف والجاهل.. تحياتي".

وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير سطام: "تناقض عجيب ومثير للاهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك وللعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون ، الكذب وسيلة الضعيف للهروب".