دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ردود من مسؤولين وشخصيات قطرية، بعد تغريدة قال فيها إن "غزوا عربيا لقطر ينهي مشاكل كثيرة".

وقال خلفان في تغريدة المنشورة على صفحته الرسمية بتويتر، مساء السبت: "غزو عربي لقطر.. والقبض على الولد الصغير.. ينهي مشاكل كثيرة.. وسلموا الحكم لمستحقه في قطر.. وأبرموا مصالحة مع إسرائيل.. وانتهى كل شيء.."

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات: "في الوطن العربي اليوم أنت إما تتصالح مع اسرائيل.. والا بلطجيتها في المنطقة قطر وأردوغان والاخوان.. وحماس يأذونك.. هؤلاء مشرايين واللي يخليكم.. قطر كل ما من شأنه الاضرار بمصر ستعمل للقيام به...من هنا ايها العرب نحن امام مخرب مدرب ...وانا اعرف المدربين".

من جهتها ردت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على خلفان بتغريدة قالت فيها: "كيف يسمح تويتر بمثل هذه التغريدات التي تعتبر تهديد واضح وصريح واستهداف أمن دولة؟ هل نرى تحرك من تويتر أم أنها ستغض الطرف عن هذه التغريدة كتغريدات أخرى مشابهة مرت مرور الكرام!"

من جهته أعاد سعيد بن أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، نشر رد عادل علي بن علي، على تغريدة خلفان مرددا ما قالته مريم آل ثاني، حيث قال: "كيف لشركة تويتر أن تفتح مقرًا لها في بلد تدار عن طريق هذه العقول!".