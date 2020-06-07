دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل الشاب الفلسطيني (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، إياد الحلاق، على يد الشرطة الإسرائيلية بـ"الحادث المأساوي" مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بالحادثة.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عُقدت الأحد: "ما حل بالشاب إياد الحلاق كان حادثا مأسويا. كان هذا الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بالتوحد وتم الاشتباه به – ونعلم أنه لم يكن هناك أي مبرر لذلك – بأنه إرهابي في مكان حساس جدا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أعلم بأنه يتم الآن القيام بالفحوصات اللازمة. نشارك حزن عائلته وأعتقد بأن هذا يطال أيضا الجمهور الإسرائيلي أجمع والحكومة الإسرائيلية بأسرها. أتطلع إلى القيام بتحقيقات شاملة في هذا الموضوع".

وتابع نتنياهو قائلا: "وبطبيعة الحال هذا لن يبرر الاعتداء الوحشي على النائب السابق يهودا غليك (الذي قام بزيارة تعزية إلى عائلة المرحوم حيث تم ضربه بشكل مبرح) وإنني متأكد بأنكم ستحاسبون من ارتكب هذا الاعتداء"، على حد تعبيره.

وكان قد قُتل الحلاق بنيران عناصر الشرطة الإسرائيلية في 30 مايو/أيار قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسته الصناعية في البلدة القديمة بالقدس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونظم عدد من المواطنين احتجاجات واسعة في القدس جراء مقتل الحلاق ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية لفض المظاهرات، وفقا لوفا.