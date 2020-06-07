مستشار أردوغان ينشر صورة لحفتر بجانب السيسي بعد "إعلان القاهرة" ويعلق

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، صورة تجمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وقائد قوات شرق ليبيا أو ما يُعرف باسم "الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عقب صدور "إعلان القاهرة".

جاء ذلك في تغريدة لأقطاي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: "من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي يسعى منظموها بكل ما أوتوا من قوة لنفخ الروح في ابدان قد ماتت ونفوس قد بليت.. اكرام الميت دفنه".

وتابع أقطاي في تغريدة منفصلة: "السياسي أي سياسي مثل المنتجات الموجودة في السوق له تاريخ صلاحية وحين ينتهي هذا التاريخ يجب سحبه فورا لأنه أصبح منتهي المفعول وخطرا على صحة المجتمع".

ويذكر أن اجتماع الرئيس السيسي وحفتر إلى جانب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، انبثق عنه "إعلان القاهرة" الذي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي ليبي يضمن تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة وتفكيك الجماعات المتطرفة، وفقا لما ذكره السيسي في المؤتمر الصحفي الذي تبع الاجتماع.

وقال السيسي في كلمته: " تقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الدول المعنية بالشأن الليبي لإيجاد حل للأزمة"، وتابع قائلا: "ونحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية"، على حد تعبيره.