دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر الأزهر الشريف في مصر، ليل الأحد، بيانا استنكر فيه الاعتداء على الرموز الدينية من قبل مجموعة من الشبان في لبنان معربا عن تقديره لرفض الشخصيات السياسية اللبنانية لهذا التصرف.

وقال الأزهر في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "يستنكر الأزهر الشريف بشدة ما صدر عن بعض الأشخاص في لبنان من إطلاق شعارات تسيئ إلى زوجة رسول الله ﷺ وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين".

وأضاف الأزهر في بيانه قائلا: "ويؤكد الأزهر أن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم".

وتابع الكيان الديني الأكبر بالنسبة لمسلمي مصر في بيانه: "ويقدّر الأزهر الشريف رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعًا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار".

#الأزهر يستنكر الإساءة لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية الأزهر يستنكر الاعتداء على الرموز الدينية ويدعو إلى... Posted by ‎الأزهر الشريف‎ on Sunday, June 7, 2020

من جانبه، علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على الحادثة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "الذين أساءوا للسيدة عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام (أم المؤمنين) هم مجموعة من الزنادقة الذين أرادوها فتنة في لبنان والعالم الإسلامي ، هؤلاء يريدون إشعالها حربا لحساب القوي المعادية للأمة ،وحسنا أن أصدر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بيانا قويا للرد علي هؤلاء"، عل حد تعبيره.

وكان قد أطلق بعض الخارجين عن القانون في لبنان هتافات في شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت، أساءوا فيها للسيدة عائشة، ما أثار موجة من الاستنكار والتحذير من الانجرار نحو الفتنة من جانب عدد من القيادات اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، ميشال عون الذي وصف الحادثة بـ"جرس الإنذار".