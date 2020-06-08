دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن قلقه إزاء التعاون بين المسؤولين عن أعمال التخريب والنهب في أمريكا وحزب العمال الكردستاني شمال سوريا، وذلك في اتصال هاتفي جمعه نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

وذكرت الوكالة أن أردوغان أعرب لترامب عن "قلقه إزاء التعاون بين من يقفون وراء أعمال العنف والنهب بالولايات المتحدة وتنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".

وكان قد أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا الإثنين بحثا خلاله التطورات الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الليبية، وفقا للأناضول.

وتشهد أمريكا احتجاجات واسعة على خلفية مقتل الشاب، جورج فلويد، على يد أحد أفراد الشرطة في مدينة مينيسوتا الأمريكية، وقام بعض المحتجين بأعمال تخريب ما دفع ترامب لتحميل حركة "ANTIFA" المسؤولية ولوح بإدراجها كمنظمة إرهابية.

من جانبها، تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا، وقد نفذت عملية عسكرية في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الكردية شمال شرق سوريا، بهدف إبعاد الفصائل الكردية المسلحة عن الحدود التركية وفقا لأردوغان.