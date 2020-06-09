نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، "سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة"، مُضيفا: "نؤدي عملنا دون التفات" الأطراف الداعمة له.

تصريحات أردوغان جاء خلال مقابلة مع قناة "TRT عربي" التركية الرسمية، مساء الاثنين.

ورأى أردوغان، الذي تدعم بلاده حكومة الوفاق الليبية في مواجهة قوات حفتر، أنه "وفقاً لوجهة نظري والتطورات الأخيرة، حفتر سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة"، مؤكدًا: "نحن نؤدّي عملنا دون التفات إلى الأطراف التي تقدّم له الدعم".

وقال الرئيس التركي: "مساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة، وأصبحت كل المناطق تجاه الحدود التونسية تحت سيطرة حكومة (فائز) السراج".

واعتبر أردوغان أن "النجاحات التي حققتها حكومة السراج جعلت حفتر يُجن، ومساعي حكومة الوفاق لتحرير سرت مستمرة"، لافتا في الوقت ذاته أن عمليات جارية للسيطرة على قاعدة الجفرة الجوية، التي مازالت في قبضة قوات شرق ليبيا.

ومنذ أيام تحاول قوات تابعة لحكومة الوفاق الاستفادة من زخم تقدمها أمام تراجع قوات حفتر في الآونة الأخيرة، وذلك عبر سعيها لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الكائنة في منتصف الساحل الليبي.

ومع تأخر دخول الوفاق إلى سرت على عكس ما حدث لدى سيطرتها على ترهونة ومدن الساحل الغربي، قال أردوغان إن "وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة".

وذكر الرئيس التركي أن روسيا تعد الداعم الرئيسي لحفتر في ليبيا "وهي منزعجة من التقدم الذي حققناه مع حكومة الوفاق على الأرض"، مرجحًا اتصالات قريبة سيجريها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع أردوغان: "بعد الاتصال مع الرئيس الأمريكي بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة إلى تركيا".