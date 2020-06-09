بعد انقطاع دام 4 أسابيع.. شقيقة لجين الهذلول: أختي تواصلت مع أهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الثلاثاء، أن الثانية تواصلت مع عائلتها بعد وقت طويل جدا، موجهة الشكر لكل من دعم عائلتها خلال الفترة الماضية.

وقالت علياء الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله الحمدلله الحمدلله لجين وأخيراً تواصلت لجين مع اهلي اليوم بعد انقطاع طويــل"، على حد تعبيرها.

وأضافت الهذلول قائلة في التغريدة نفسها: "شكراً لك من تفاعل معنا وشكراً لكل من كف لسانه عنّا. والله يسامح كل من جرح بنّا محاولا اثباطنا عن مناصرة اختنا"، حسب قولها.

من جانبه، كان قد كتب شقيق لجين، وليد الهذلول، تغريدة عبر صفحته الرسمية على الموقع نفسه في وقت سابق الثلاثاء، قال فيها: "لجين قدمت عدة خطابات موجهة الى القاضي و الى هيئة حقوق الانسان عن طريق ادارة السجن ، عائلتي إتصلت بالقاضي و كذلك بهيئة حقوق الانسان و سألتهم عن الخطابات فنفوا استلامهم أي خطاب من لجين عن طريق ادارة سجن الحائر . ما هي عقوبة من عرقل وصول الخطابات؟".

وأكد وليد الهذلول في تغريدة نشرها في 8 يونيو/حزيران من عام 2020 أن أخته لم تتصل بأهلها لمدة 4 أسابيع ولم يكونوا يعرفون عنها شيئا، حسب قوله.

يذكر أن لجين الهذلول هي ناشطة حقوقية سعودية بارزة، اعتُقلت في مايو/أيار من عام ضمن حملة اعتقالات للناشطين والناشطات في السعودية، لأسباب لا تزال مجهولة.