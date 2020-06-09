أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أفرجت السلطات البحرينية عن الناشط في مجال حقوق الإنسان، نبيل رجب، قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة لاعتقاله، وفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المركز في بيان له: "يهنئ مركز البحرين لحقوق الإنسان رئيس المركز والمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، على إطلاق سراحه من السجون البحرينية قبل أيام قليلة من الذكرى الرابعة لاعتقاله".

وذكرت منظمة العفو الدولية أن رجب اعتُقل تعسفيا بسبب تغريدات تُعبر عن آرائه، في حين كشف المركز أن سبب الاعتقال يعود لتغريدات انتقد فيها القصف الجوي السعودي في اليمن واتهم السلطات بممارسة التعذيب في السجون وأنه مُنح "حكما بديلا" عن الفترة التي يجب أن يقضيها في السجن.

ونقل المركز تصريحات لشقيقة الناشط الحقوقي المُفرج عنه قالت فيها إن السلطات أطلقت سراحه بسبب "ضعف مناعته وسوء حالته الصحية"، وحاولت CNN التواصل مع محامي رجب للحصول على تفاصيل إضافية حول "الحكم البديل" وقرار إطلاق سراحه.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وأخيرا أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان بروزا في البحرين أصبح حرا، لقد كان ينتقد الحكومة علانية وساهم في قيادة احتجاجات عام 2011 والتي طالبت بالديموقراطية وقضى 5 سنوات في السجن بسبب انتقاده للقصف الجوي السعودي في اليمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد تعبيره.