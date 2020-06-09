السعودية تكشف موقفها من خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن رفض المملكة للإجراءات التي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخاذها لضم أجزاء من الضفة الغربية، وأكد على موقف الرياض الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وعقدت الحكومة السعودية جلستها الأسبوعية عن بُعد وأعلنت عن " رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات " إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد المجلس على تمسك السعودية بموقفها الداعم لخيارات الفلسطينيين وأكد على أن موقف المملكة ثابت ودائم في هذا الشأن، وفقا لواس.

ويعتزم نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وكان أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتز، الجيش بالاستعداد لضم محتمل لأجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما أعلنه في بيان نشره مطلع يونيو/حزيران الجاري.

بالمقابل، نظم عدد من المحتجين مظاهرات في تل أبيب في عطلة نهاية الأسبوع اعترضوا خلالها على ضم أجزاء من الضفة الغربية وربطوا هذه القضية بمقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد.