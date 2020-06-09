دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مدير المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بواشنطن، سعود كابلي، إن السفارة ترفض ما نُشر عبر حساب تابع لها في تويتر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنها لا تديره.

وكتب كابلي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب (ArabiaNow@)، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مُفعل منذ عام ٢٠١٨، وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين".

وأكد كابلي أن "السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

من جانبها، قالت شركة كورفيس (Qorvis) للتسويق والعلاقات العامة، إنها المسؤولة عن إدارة الحساب، لافتة أنه غير نشط منذ يناير كانون الثاني 2018.

وأوضحت الشركة، ومقرها واشنطن، إن الحساب تعرض للاختراق صباح الاثنين. "ونتيجة لذلك، نشر المخترق عدة تغريدات خاطئة وأزلناها".

وكانت تغريدات نُشرت عبر حساب ArabicNow، مُثيرة جدلا كبيرًا، وسط تشكيك في مدى صحتها. وزعمت إحدى التغريدات أن العائلة المالكة السعودية ستستثمر في مشروعات تابعة لشركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما ذكرت أخرى أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تولي شركة إسرائيلة مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم في شمال غربي المملكة.