تداول فيديو للإعلامي علي فقندش بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي علي فقندش، يوجه فيه رسالة لمحبيه في الوقت الذي يخضع فيه لفحوصات بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وقال قفندش في مقطع الفيديو المتداول: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. ليس هناك إلا الخير ليس هناك إلا الخير الحمد لله، ربنا أكرمني بالصحة والعافية إن شاء الله.. بالأمس ساويت التحاليل وكذا كل ما يجيء من الله جميل ولا أجمل منه.."

وتابع قفندش في مقطع الفيديو الذي نشرته أيضا صحيفة عكاظ المحلية السعودية بتعليق قالت فيه: "الزميل علي فقندش يطمئن الجميع عن صحته، بعد عمل فحوصات أولية للاشتباه بـ كورونا وفي انتظار النتيجة"، قائلا: "أنان أتمنى من الله أن ما يكون إلا الخير إن شاء الله"، ردا على سؤال إن كان ينقصه شيء، قائلا: "الحمد لله والله ما قصروا المستشفى.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقطع الفيديو: