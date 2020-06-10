دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام الأردني، الأربعاء، القبض على شخص دعا للاعتداء على الفتيات في مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" وباشر التحقيق معه قبل إحالته للقضاء.

وقال الأمن العام الأردني في بيان حصلت عليه CNN بالعربية: " وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله احد الاشخاص محرضاً على الاعتداء الجنسي على الفتيات".

وأضاف الأمن العام في بيانه أنه " ومن خلال التحقيقات حُدِدت هوية ذلك الشخص ومكان تواجده والقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء".

وكان قد ظهر شاب في مقطع فيديو دعا فيه إلى "اغتصاب" الفتيات في ظل احتجاجه على طريقة لبس الفتيات، حسبما قال في المقطع الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.