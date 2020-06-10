دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بصورة واسعة لقيام شخص بالاعتداء على وافد يرتدي كمامة مصنوعة من قماش "الشماغ".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول خروج شخص من سيارته صوب عامل وافد كان يقف قرب جهاز صراف آلي والاعتداء عليه.

من جهتها ردت النيابة العامة السعودية على مقطع الفيديو وفقا لتغريدة نشرتها إمارة مكة، وجاء فيها: "وجهت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على مقيم بسبب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الأشمغة".

وأثار مقطع الفيديو انتقادات شديدة لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلي نستعرض لكم عددا منها: