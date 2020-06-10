دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار جدال بين المذيعتين بقناة الجزيرة، علا الفارس وغادة عويس مع المغرد السعودي، عبداللطيف آل الشيخ تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدايات جدل، الثلاثاء، كان بتغريدة نشرها آل الشيخ قال فيها: "غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتأمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الإيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة".. قائلا في تغريدة منفصلة: "غاده .. بكره قناة و الا مزرعه؟!".

غادة عويس ردت على التغريدة قائلة: "أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا! الى آل الشيخ الكرام: إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة. عبداللطيف: تعالج ارجوك".

من جهتها علقت علا الفارس على تغريدة عويس الأخيرة قائلة: "عجيب.. إذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الاقل هالشايب.. ما عليك يا استاذة غادة علاجه قضية في اوروبا او امريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره".

ووسط ذلك نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا الجدل: