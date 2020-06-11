الأسد يعفي خميس من رئاسة الوزراء ويكلف عرنوس بمهامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، مرسوما بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من منصبه، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الحكومة إضافة لمهامه.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن عرنوس تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ومحافظا للقنيطرة عام 2011، ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018، ووزيرا للموارد المائية منذ عام 2018.

وجاء قرار الأسد بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه في الوقت الذي يتفاقم فيه سوء الأوضاع الاقتصادية السورية وانهيار سعر الليرة، بينما اعتبر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن تغيير الأشخاص في منصب رئيس الوزراء لن يغير شيئا.

ونعرض لكم فيما يلي بعض التعليقات حول إعفاء رئيس الوزراء السوري من منصبه:

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