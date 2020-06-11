دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن الدعوة التي صدرت من مصر لوقف إطلاق النار "ليست واقعية" وأن البيان المشترك بشأن ليبيا "وُلد ميتاً" بالنسبة لتركيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن، السبت الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار في ليبيا، بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق التي يتزعمها فائز السراج المدعومة من تركيا.

وقال جاويش أوغلو إن "الدعوة لوقف إطلاق النار أو البيان المشترك بشأن ليبيا ولد ميتاً بالنسبة لنا، وإنها دعوة ليست واقعية ولا صادقة"، وذلك في مقابلة مع قناة "NTV" التركية، نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن كلمة "وقف إطلاق النار" تستخدم قانونا بين طرفين متنازعين وشرعيين، وتابع بالقول: "ليس من الصحيح استخدام وقف إطلاق النار هنا، لأنه لا يمكن إيقاف إطلاق النار مع الإرهابيين والانقلابيين".

ورأى جاويش أوغلو أن حفتر وداعميه رفضوا وثيقة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، متسائلا: "لماذا لم يوقفوا النار عقب اجتماع برلين؟". وقال إن "الجانب الشرعي في ليبيا هو جانب حكومة السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والعالم"، مضيفا أن "حفتر خسر على الأرض عقب محاولة الانقلاب، ولم يكن صادقا وأثبت بتصرفاته أنه لا مكان له في مستقبل ليبيا".