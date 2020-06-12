دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الخميس، بحبس متهمة تعرف باسم "شيري هانم" وابنتها التي تعرف باسم "زمردة" والمقيمتان في القاهرة، بعد عدد من التهم من بينها "إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها".

ومن التهم المدرجة أيضا وفقا للأهرام: "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم".

من جهتها وجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة هجوما لاذعا عبر البرنامج الذي تقدمه على قناة ON المصرية، حيث قالت: "هل دي البنت الصغيرة الي أنمها فرحانة بيها ومخليها لابسة زي بدلة رقص وفي السن ده تتمايل وترقص كأنها في كابريه أو ملهى ليلي في السن الطفولي ده، دي طفله يعني ده انتيب تستغلي بنتك عشان تحققي مشاهدات.."

وأضافت وهبة: "ده اسمه تجارة في بنتك تجارة بالبشر، هل أنت متعرفيش حضرتك أن القانون يجرم ده، الناس الي بتجيب أطفالها وتقعد تستخدمهم وتستغلهم في الفيديوهات أنا نفسي أن يكون في وقفة مش الست دي بس في كثير مش بس رقص في استغلال في حاجات كثيرة.."