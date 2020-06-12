السعودية تكشف تفاصيل استراحتين تستخدمان لأعمال الرذيلة أعدهما وافدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الخميس، عن تفاصيل تتعلق بإعداد استراحتين للاستخدام بـ"أغراض الرذيلة" في حي المناخ جنوب العاصمة، الرياض.

جاء ذلك على لسان العقيد شاكر التويجري، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات.."

وأضاف أن الوافدين "تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط ( 7 ) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و( 8 ) نساء من جنسية آسيوية، و(‏جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".