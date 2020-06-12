دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إن بلاده اختارت أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة الخطوة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية، وذلك في أعقاب مقال سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، والتي تناول فيها القرار الإسرائيلي المنتظر.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الإسرائيلي المتوقع بضم أراض فلسطينية، وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الإمارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".

وقال السفير الإماراتي يوسف العتيبة في مقاله المنشور في يديعوت أحرونوت، الجمعة، "نود الاعتقاد بأن إسرائيل تعتبر فرصة وليست عدوا، نواجه العديد من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الضخمة لعلاقات أكثر دفئا، وقرار إسرائيل بضم (أراضٍ في الضفة الغربية) سيكون بمثابة إشارة لا لبس فيها على ما إذا كانت تنظر (إسرائيل) إلى الأمور بالطريقة ذاتها".

مقال العتيبة، تزامن مع مقطع فيديو نشرته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أوضح فيه أسباب كتابته المقال، قائلًا "نريد الحديث مباشرة إلى الإسرائيليين، والرسالة كانت أن كل التقدم الذي شاهدتموه في الانطباعات تجاه إسرائيل وتحول الناس لأن يكونوا أكثر تقبلا وأقل عدائية تجاه إسرائيل كل ذلك قد يتم تقويضه بقرار الضم".

وتابع السفير الإماراتي في واشنطن، والمعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، "كل التقدم الذي رأيتموه وتبادلتموه والانفتاح قد يقوض بخطوة بسيطة، أريد أن أتأكد من أن الناس فهموا كيف نرى الفرصة والمخاطر المترتبة أيضا، هناك فرصة بالتأكيد محتملة خلال السنوات المقبلة كما يتحول الانطباع تجاه إسرائيل ولكن هذا (الضم) قد يكون انتكاسة لكل هذه الأمور وخصوصا بالنسبة للإسرائيليين المتحمسين لفتح العلاقات مع الدول العربية ممن ليس لها علاقات معها.

يذكر أن جامعة الدول العربية ومسؤولي عدد من الدول العربية بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أدانوا خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء من الضفة الغربية، والذي تدعمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.