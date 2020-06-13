مصر تتهم إثيوبيا بـ"التعنت": تحاول فرض الأمر الواقع على دولتي المصب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب المتحدث باسم وزارة الري المصرية، السبت، عن عدم تفاؤله بشأن تحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بسبب ما وصفه بـ"تعنت" الجانب الإثيوبي، وفقا لتصريحات نقلتها القناة الأولى المصرية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "لست متفائلا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة"، وأضاف: "استمرار التعنت الإثيوبي بالاجتماعات بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا".

وأشار المتحدث باسم وزارة الري المصرية إلى أن أديس أبابا "تأمل" بالتوقيع على ورقة غير ملزمة تتخلى فيها دولتا المصب عن حقوقهما المائية، ولفت إلى أن الورقة الإثيوبية "لا تقدم ضمانات تؤمن دولتي المصب في الجفاف والجفاف الممتد".

ورأى المسؤول المصري أن الورق الإثيوبية لا توفر الحماية لدولتي المصب "من الآثار والأضرار التي قد تترتب على ملء وتشغيل السد"، ونوه إلى أنها "تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".

ووصف المتحدث باسم وزارة الري المصرية الورقة الإثيوبية بـ"المحاولة الواضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب"، وأكد أن موقف أديس أبابا "مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار"، على حد تعبيره.

وأكد المسؤول المصري أن بلاده "أبدت مزيدا من المرونة وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان كأساس للتفاوض بين الدول الثلاث"، وأشار إلى أن القاهرة والخرطوم رفضتا المقترح الإثيوبي ورأى أن ذلك يدل على افتقار الطرف الإثيوبي للإرادة السياسية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الهدف من المقترح الإثيوبي إهدار الاتفاقات التي توصلت الأطراف الثلاثة خلال الفترة الماضية.