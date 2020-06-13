رئيس وزراء لبنان يدعو المواطنين للصبر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة

كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على عاملات المنازل في لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، السبت، اللبنانيين إلى التحلي بمزيد من الصبر في وجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ووصف المعركة ضد الفساد بالشرسة، خلال كلمة وجهها للمواطنين السبت.

واتهم دياب "أطرافا معينة" بعرقلة عمل الحكومة وقال: "البعض ينشر الشائعات ويدفع الناس إلى الشوارع" لمنع الحكومة من مكافحة الفساد.

وأتت كلمة رئيس الحكومة اللبناني في الوقت الذي شهدت فيه العملة اللبنانية سقوطا حرا ما أثار الذعر وأشعل فتيل احتجاجات عنيفة في العاصمة بيروت ومدن وبلدات أخرى في البلاد.

وحلقت أسعار المواد الغذائية في لبنان وسط موجة من خسارة المواطنين لوظائفهم وإغلاق الاقتصاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصرف لبنان المركزي أنه سيبدأ بضخ دولارات أمريكية في السوق ابتداء من الإثنين بهدف "خفض سعر الصرف تدريجيا"، وفقا لما ذكرته صفحة الرئاسة اللبنانية عبر موقع تويتر الجمعة.

ورأى دياب أن حكومته لا يجب أن تتحمل وزر الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون السابقون والتي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الكارثي، حسب قوله.