مفتي ليبيا يُفتي بعدم جواز شراء السلع من مصر والإمارات والأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، فتوى بعدم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن ومصر، داعيًا إلى مقاطعتها تجاريًا.

ونشرت دار الإفتاء الليبية فتوى الغرياني، عبر صفحتها في فيسبوك، الجمعة، التي قال فيها إنه "لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا".

وأضاف الغرياني أن "التجارة معهم (الدول التي قصدها بالمقاطعة التجارية) تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".

ويشار إلى أن هناك دار للإفتاء في العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق، وأخرى في شرق البلاد.

وعادة ما يثير الصادق الغرياني جدلا جراء تصريحاته وتعليقاته حول ما يجري في ليبيا.

وتصاعدت وتيرة القتال في ليبيا في الآونة الأخيرة، بعد تراجع قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر، وسط تقدم لقوات حكومة الوفاق، فيما يدور القتال حاليًا في مدينة سرت، الكائنة بمنتصف الساحل الليبي.