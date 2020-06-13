شرطة السعودية تنشر صورة القبض على مقيم عربي تورط بسرقة سيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الشرطة في مكة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة، القبض على مقيم عربي لم تحدد جنسيته تورط بسرقة سيارة جنوب محافظة جدة.

ونشرت شرطة مكة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة لرجل أمن يلاحق شخصا يحاول الفرار، قائلة في تعليق: "شرطة منطقة مكة: القبض على مقيم من جنسية عربية إثر تورطه بسرقة مركبة، حيث تم ضبطه جنوب محافظة جدة.. تمّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.."

وفي سياق منفصل، وضمن الجهود التي تبذلها شرطة مكة لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، نشرت الإمارة مقطع فيديو عن هذه الجهود.

وقالت الإمارة في تعليق على مقطع الفيديو: "مقتطفات من جهود شرطة منطقة مكة لرصد التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامات.. وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات ومخالفتهم للإجراءات الاحترازية".