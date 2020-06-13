دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت القوات التركية، الجمعة، مناورات بحرية تسمى "البحر المفتوح" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بهدف اختبار قدراتها في القيام بعمليات المسافات الطويلة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزارة الدفاع التركية قولها، في بيان، إن المناورات أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية، وتمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا.

وأضافت الدفاع التركية أن المناورات شاركت فيها 17 طائرة تابعة للقوات الجوية و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية.

واستغرقت المناورات التركية في البحر المتوسط نحو 8 ساعات، فيما شملت مسارًا بطول 2000 كيلومتر.

وحسب بيان الدفاع التركية، جرى خلال المناورات التدرب على تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي، إضافة إلى تدريب مشترك جوي – بحري.

وقالت الوزارة إنها تسعى بهذه المناورات إلى اختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.

وفي الآونة الأخيرة، تنشط حركة القوات الجوية التركية والبحرية عبر البحر المتوسط، لا سيما إلى ليبيا، مع تصاعد وتيرة القتال بين حكومة الوفاق في طرابلس، المدعومة من أنقرة، وقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وتزامنا مع ذلك، تنشط قوات أوروبية مشتركة، تابعة للعملية "إيريني"، المعنية بمراقبة الأوضاع في المتوسط ومتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر تدفق السلاح إلى ليبيا.