دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، السبت، تعليق عملها لأجل غير مسمى بسبب ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن تعليق العمل فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت السفارة اليمنية في الرياض سبب اتخاذ قرار التعليق مشيرة إلى أن ذلك يعود لـ" ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19"، حسب تعبيرها.

تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن تعليق العمل فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك... Posted by ‎سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض - Embassy of Yemen in Riyadh‎ on Saturday, June 13, 2020

وكانت قد سجلت السعودية 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات على أراضيها 123 ألفا و308، في حين وصلت أعداد حالات الشفاء إلى 82 ألفا و548 والوفيات 932.