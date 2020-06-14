كيف ستتأثر مراسم الحج في ظل تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يتوافد الحجاج في كل عام من شتى دول العالم لأداء مناسك الحج، فوفقاً للبيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، وصل عدد الحجاج إلى 23 مليون حاج خلال الـ10 سنوات الماضية حتى 2019. بينما عدد الحجاج في 2019 وصل إلى 2.4 مليون حاج.

ونظراً للتغييرات التي أخذت مجراها جراء انتشار وباء كورونا في العالم، لم يصدر بعد أي قرار رسمي من الجهات المختصة في السعودية بشأن مراسم الحج هذا العام.

إذ حث وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن سابقاً دول العالم للتريث في إبرام عقود الحج إلى أن تتضح الرؤية بشأن الوباء "وذلك من منطلق مسؤولية المملكة اتجاه الصحة العامة للعالم".

وكجزء من التصدي لوباء كورونا فرضت المملكة سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقيود السفر والتي قد يكون لها تأثير كبير على حركة الحج القادمة من الخارج. فوفقاً للهيئة العامة للإحصاء وصل عدد الحجاج من الخارج في 2019 إلى 1،885،027 والذي يشكل 75٪ من مجموع عدد الحجاج في 2019. وقد يتأثر عدد الحجاج داخل المملكة نسبة لقيود الحركة المفروضة داخلياً، وكذلك يشمل التأثير على الإجراءات الأخرى المتعلقة بممارسة التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والتي قد تؤثر بشكل حاد على ممارسة المراسم المتعلقة بالحج.