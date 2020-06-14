وزير خارجية الكويت يصل بغداد ويسلم رسالة خطية من أمير البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، إلى العاصمة العراقية، بغداد، الأحد، وسلم رسالة خطية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الرسالة الخطية التي حملها وزير الخارجية "تتصل بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".

من جهته استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، وزير الخارجية والوفد المرافق له وفقا للوكالة الكويتية، حيث نقلوا "تحيات أمير البلاد وتمنياته للرئيس العراقي بدوام التوفيق والسداد فيما يقوم به من جهود حثيثة ودؤوبة لاستعادة الأمن والاستقرار لجمهورية العراق وحفظ أمن وأمان شعبه الشقيق.."

وحمل الرئيس العراقي "نقل تحياته إلى أمير الكويت وعمق تقديره للمواقف الأخوية لدولة الكويت ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.." وفقا للوكالة الكويتية.