المشنوق لأهل بيروت: آن الأوان لندافع عن مدينتنا أمام جحافل الحاقدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا النائب اللبناني ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، السبت، أهالي العاصمة بيروت، للدفاع عن المدينة أمام من وصفهم بجحافل الحاقدين، وذلك بعد أعمال تكسير وتخريب خلال مظاهرات الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمشنوق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ناشرا صورا من أعمال التخريب والتكسير، قائلا: "يا أهل بيروت، آن الأوان لندافع عن مدينتنا أمام جحافل الحاقدين على عاصمتنا الحبيبة، الحاقدين على الشهيد رفيق الحريري، وتحالف الحاقدين على السيدة عائشة حقداً عمره 1400 عاما، ولم ينتهِ..."

وتابع قائلا: "لا تأتي الثورة بسواعد من ضربوا الثوّار، ومن أهانوا الشابات والشبّان، ومن شتموا وخرّبوا.. هؤلاء يريدون إحراق الثورة وإحراق بيروت. لكنّ بيروت لن تسكت على إحراقها بالحقد والنار والشتائم، أمام خطة أمنية غير قادرة على حماية وسط المدينة، بدليل ما حصل بالأمس.. بيروت لها رجالها ولها كلمتها ومن يعِش سيرى ويسمع".

وأضاف: "ندعو وزير الداخلية العميد محمد فهمي إلى منع تجوّل الدراجات النارية في مدينة بيروت، استثنائياً ولفترة محدّدة، وذلك تجنباً للاحتكاكات والاعتداءات التي تسعى إلى الفتنة عبر ’تحالف الموتوسيكلات‘، وأيضاً إفساحاً في المجال أمام الثوّار الحقيقيين للتعبير عن رأيهم".