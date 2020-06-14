الكشف عن "خارطة السعودية 2020" بعد تحديثها.. ما الذي أبرزته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حدثت الهيئة العامة للمساحة السعودية خارطة المملكة لتُظهر شبكة الطرق والمنشآت الصناعية وغيرها من المرافق إلى جانب المساحات الخضراء التي تغطي عددا من المناطق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشمل التحديث إظهار "شبكة الطرق الرئيسية وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات"، وفقا لواس.

وتضمن التحديث أيضا "أسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة"، حسبما ذكرت الوكالة.

وطلبت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الخريطة المحدثة والحصول عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.