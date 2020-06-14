دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن الأمم المتحدة تأثرت بالتهديدات الأمريكية، في معرض تعليقه على تقرير أمانة المنظمة، الذي انتهى إلى أن أسلحة إيرانية الصنع اُستخدمت في الهجمات الصاروخية ضد منشآت شركة آرامكو السعودية.

تصريحات ظريف جاءت خلال حوار مباشر أجراه عبر "انستغرام"، السبت. وقال إن أمركا وإسرائيل سعيا كثيرًا على مدى الأعوام الاربعين الماضية، خاصة في مرحلة بروز الملف النووي الإيراني الذي أتاح لهما الفرصة للإيحاء للعالم بأن إيران تشكل تهديدًا أمنياً.

ورأى ظريف أن أمريكا وإسرائيل ليسا حريصين على مصالح السعودية والإمارات والاخرين، بل يسعون وراء سياسة تخدم مصالحهم فقط، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني إن فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية هي أكثر من 50%، رُغم أن حظوظه تضررت جديًا مقارنة مع الاشهر الأربعة أو الخمسة الماضية.

وأضاف ظريف: "هنالك حقيقة قائمة بشأن ترامب، وهي أنه له قاعدة بنسبة 35% في المجتمع الاميركي لم تتغير وما لم تتغير هذه النسبة فان حظوظه متوفرة في الفوز بولاية ثانية.

واعتبر ظريف أن ترامب تلقى "تحليلات خاطئة" حول أنه يمكنه الوصول إلى أهدافه عبر ممارسة الضغوط على إيران.