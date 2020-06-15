العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري جراحة ناجحة في القلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، جراحة ناجحة في القلب، بمصحة القصر الملكي في العاصمة الرباط.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن ”الإيقاع الأذيني لقلب جلالة الملك محمد السادس، سجل اضطرابًا"، وهو ما استدعى إجراء العملية الجراحية، التي أجراها طاقم طبي مغربي وفرنسي.

وأشارت الوكالة، إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد أجرى جراحة مماثلة في فبراير شباط 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، ساهمت في انتظام نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

ولد العاهل المغربي الملك محمد السادس في عام 1963، وتولى مقاليد الأمور في البلاد في عام 1999 خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني.