دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس بلدية منطقة تاجوراء، شرق العاصمة الليبية، طرابلس، الأحد، عن اطلاق اسم السلطان العثماني، سليمان القانوني، على أحد الشوارع مرجعا له الفضل بما وصفه بـ"تحرير" طرابلس.

وقال حسين بن عطية عبر صفحته على موقع فيسبوك: "تتميز تاجوراء بخصوصية العلاقة القديمة والمتينة بالعاصمة.. بكونها حامية طرابلس من الشرق وتتميز دائما بدفاعها المستميت عن العاصمة وكذلك بالعلاقة بالجيش العثماني الذي بفضل قائده المظفر "سليمان القانوني" الذي أرسل قوات وقيادات أهمها القائد العثماني مراد آغا الذي قدم في جيش لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم.. حيث بني بتاجوراء المسجد المعروف "مراد آغا" وتم تحرير طرابلس بفضل الله "عام الخير" 1551""، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس بلدية تاجوراء، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الليبية، قائلا: "وتقديرا منا لتلك القوات التي قدمت لتاجوراء من ناحية الحميدية عند المنارة " الفنار".. وقامت بترتيب صفوف المقاتلين والأهالي الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم مع بقية سكان طرابلس.. وتم تحرير طرابلس فإن بلدية تاجوراء قررت رسمياََ تسمية الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية "الفنار" وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة ب"جزيرة اسبان".. المنطقة التي نزل بها جنود الأسبان عند احتلال طرابلس.. ليكون الإسم الرسمي لذلك الطريق طريق سليمان القانوني"، حسب قوله.

تسمية طريق بتاجوراء.. "طريق سليمان القانوني". تتميز تاجوراء بخصوصية العلاقة القديمة والمتينة بالعاصمة.. بكونها حامية... Posted by ‎حسين بن عطية‎ on Sunday, June 14, 2020

ونشر بن عطية لاحقا صورة تُظهر اللافتة التي كُتب عليها اسم "طريق السلطان سليمان القانوني" وأشار إلى أنه سيكون "فتاحة خير" لتطبيق القانون في عموم البلاد.