تركيا تعلن إطلاقها عملية عسكرية في شمالي العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، إطلاق عملية "المخلب - النسر"، في شمالي العراق، قائلة إن طائرات تركية "تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، حسبما ورد في حسابها عبر تويتر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الدفاع التركية، الأحد، مقتل اثنين من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، في غارة جوية شمالي العراق، حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ونقلت الأناضول عن الوزارة قولها، في بيان، إنه "بعد عمليات مراقبة بمناطق زاب وأفاشين وبيسان شمالي العراق، جرى تحييد إرهابيين اثنين في غارة جوية".

وأكدت الدفاع التركية استمرار عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذلك حتى " تحييد آخر إرهابي"، على حد قولها.

ولمرات عديدة، أدان العراق الغارات الجوية التركية التي تجري عبر أجوائه، قائلا إنها "أعمال حربية منفردة... تنتهك السيادة العراقية"، وتعد مُناقضة لمبدأ "حسن الجوار".

كما سبق أن طالبت الخارجية العراقية تركيا بمغادرة الأراضي العراقية المتواجدة فيها.