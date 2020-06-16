دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السودان حدوث "تقدم كبير" في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فيما "برزت خلافات" بين دول حوض نهر النيل الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حول مدى "إلزامية الاتفاقية" وآلية حل الخلافات المحتملة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الاثنين، عن وزارة الري السودانية، قولها إن مفاوضات سد النهضة الثلاثية "حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".

وأضافت الري السودنية أن خلافات برزت بين وفود الدول الثلاث بشأن الجوانب القانونية، لا سيما "إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله"، حسب بيان الوزارة.

واتفقت الوفود الثلاثة على تكليف فرق قانونية تابعة لها بمواصلة المداولات بحضور مراقبين، فيما سترفع ما توصلت إليه للاجتماع الوزاري، الذي سيعقد في وقت لاحق الثلاثاء، ١٦ يونيو حزيران.

ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة قد تتجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال "تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، وذلك من ضمن "خيارات سياسية أخرى" ستضطر بلاده إلى اتخاذها.

وتأتي جولة المفاوضات الحالية، في إطار مبادرة من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، للوصول إلى اتفاق مُرضي لكل الأطراف.