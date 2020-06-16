أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال التحالف العربي في اليمن، إن قواته اعترضت وأسقطت عددًا من طائرات دون طيار "مُفخخة"، أطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف في اليمن العقيد تركي المالكي، في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة)، في اتجاه المدنيين بمنطقة عسير.

وأضاف المالكي أن أن "مجموع الطائرات دون طيار التي تم إطلاقها باتجاه المملكة، وإسقاطها (بلغ) 357".

وقال مُتحدث التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية والإمارات، إن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار "المفخخة" يؤكد نهج الحوثيين "المتطرف واللاأخلاقي"، ورفضهم لكافة المبادرات المُقدمة من التحالف.